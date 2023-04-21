В ЛНР рассказали о спекуляции СБУ на пытающихся уехать украинцах

Полковник Киселев: СБУ берет деньги с украинцев, пытающихся уехать из прифронтовых районов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) просят деньги у украинцев, пытающихся покинуть прифронтовые районы. О спекуляции СБУ рассказал военный эксперт, полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, его цитирует РИА Новости.

«В населенных пунктах Константиновка, Краматорск, Славянск, Авдеевка сотрудники СБУ стоят заградотрядом и продолжают спекулировать на жизни простых украинцев. С тех, кто на машинах выезжает из этих населенных пунктов на территорию Украины, в Польшу, Германию (…) требуют по одной тысяче долларов и выше», — заявил он, ссылаясь на источник из числа местных жителей и украинских бойцов.

Как утверждает Киселев, чем дороже выглядит уезжающий автомобиль, тем больше «ставки» на блокпостах. По словам полковника, если человек отказывается платить, то сотрудники СБУ угрожают или могут прострелить колесо.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил восстанавливавшегося после ранения украинского солдата за то, что тот случайно зашел не в ту душевую кабинку. Как сообщалось, после этого у раненого отказали ноги, сейчас он борется за жизнь в госпитале. Офицер ВСУ же, как утверждается, находится на свободе, вины не признает, но предложил денежную компенсацию.