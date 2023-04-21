Оценен серый рынок апартаментов в Москве

«Циан»: серый рынок апартаментов в Москве вырос

С 2021 года в Москве вырос серый рынок апартаментов, на котором продажи происходят без заключения договоров долевого участия (ДДУ). Такую оценку сегмента дали аналитики «Циан», пишет РБК.

Вместо ДДУ на «сером» рынке используются договоры купли-продажи (ДКП), предварительные договоры купли-продажи (ПДКП) или договоры инвестирования. Закон не запрещает подобные продажи, однако они не защищают дольщиков так же надежно, как ДДУ. Эксперты связывают рост рынка с тем, что при покупке апартаментов не применяется льготная ипотека, а статус квартир они не получили. Корпусы «серого» сегмента в основном относятся к проектам реконструкции или капитальному ремонту бывших гостиниц, общежитий, офисов. Размер и количество апартаментов в составе таких комплексов обычно меньше, чем в обычных новостройках.

В 11 из 15 корпусов с апартаментами, которые были введены в столице с начала 2023 года, реализация объектов ведется без ДДУ. Доля «серых» проектов, выведенных в начале 2023 года, значительно опередила результат четвертого квартала 2022 года, когда только в 9 из 23 корпусов не заключали ДДУ.

Массовый ввод таких проектов начался с середины 2021 года. За 2022 год на московский рынок вышел 51 корпус по ДДУ и 40 корпусов — без ДДУ. Сейчас продается около 2,2 тысячи «серых» апартаментов — это четверть первичного сегмента апартаментов и два процента всего рынка новостроек в Москве и области. В среднем квадратный метр в корпусах без ДДУ стоит 317,9 тысячи рублей против 319,2 тысячи рублей в апарт-комплексах с ДДУ.

Директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонов отметила, что приобретение апартаментов по ДКП и ПДКП не несет рисков для покупателя. По ее словам, отказ от ДДУ в пользу этих схем связан со стадией готовности здания — ДДУ заключают в случае со строящимися домами, а реализация по ПДКП проходит в готовых проектах до оформления прав собственности застройщика. После того как девелопер признается владельцем, покупатель заключает с ним ДКП.

В апреле председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов ответил на вопрос о статусе апартаментов. Он заявил, что положение подобной недвижимости остается неизменным.