Стало известно о состоянии сбитой самокатчиком в Москве четырехлетней девочки

Сбитая самокатчиком в Москве 4-летняя девочка попала в реанимацию с переломом черепа

Сбитая самокатчиком в Москве четырехлетняя девочка попала в реанимацию с переломом лобной части черепа. Подробности о состоянии ребенка стали известны изданию mk.ru.

Инцидент произошел 20 апреля на улице Вешняковской на востоке столицы. Бабушка отправилась на прогулку с тремя внуками — двумя девочками четырех лет и семилетним мальчиком — в парк «Радуга». Сестры были на детских самокатах рядом с родственницей.

Им навстречу выехали трое молодых людей на арендованных электросамокатах, один из которых, объезжая столб, на полном ходу врезался в маленькую Машу. После столкновения самокатчик пролетел еще несколько метров и упал, а девочка при падении сильно ударилась лбом об асфальт.

Бабушка задержала виновника случившегося, вызвала полицию и скорую помощь.