В Москве мужчина на электросамокате сбил девочку

В Москве мужчина на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку

В Москве на улице Вешняковская 18-летний мужчина на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что девочка ехала на самокате в сопровождении бабушки. После столкновения с мужчиной ребенка госпитализировали.

В ведомстве сообщили, что степень тяжести вреда здоровью ребенка будет установлена по результатам экспертизы. Перовская межрайонная прокуратура контролирует проводимую по факту случившегося проверку.

Ранее в Москве на ВДНХ человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка. Авария с участием самоката произошла в воскресенье, 16 апреля, около павильона №26. Когда маленький ребенок катался на велосипеде рядом с родителями, в него влетел электросамокат.