Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:54, 21 апреля 2023Россия

В Москве мужчина на электросамокате сбил девочку

В Москве мужчина на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве на улице Вешняковская 18-летний мужчина на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что девочка ехала на самокате в сопровождении бабушки. После столкновения с мужчиной ребенка госпитализировали.

В ведомстве сообщили, что степень тяжести вреда здоровью ребенка будет установлена по результатам экспертизы. Перовская межрайонная прокуратура контролирует проводимую по факту случившегося проверку.

Ранее в Москве на ВДНХ человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка. Авария с участием самоката произошла в воскресенье, 16 апреля, около павильона №26. Когда маленький ребенок катался на велосипеде рядом с родителями, в него влетел электросамокат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Мощный взрыв произошел в Белгороде, есть пострадавшие. Как случившееся объяснили в Минобороны России?
Вучич назвал НАТО угрозой для Сербии
Лавров завершил турне по Латинской Америке
Пушков призвал США пожертвовать Тайванем ради экономики страны
Путин сообщил о постоянном контакте с Пушилиным
Авиабилетам предрекли подорожание из-за нового топлива
Украину обвинили в подготовке атак на военные объекты России в Сирии
Мужчина в парике украл деньги из сумки в московском кафе и попал на видео
Известный архитектор рассказал об испортившем его проект вмешательстве Лужкова
Сербия пожаловалась на требования Запада ввести санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.