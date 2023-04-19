В Москве электросамокат сбил четырехлетнего ребенка
В Москве на ВДНХ человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, авария с участием самоката произошла в воскресенье, 16 апреля, около павильона №26. Когда маленький ребенок катался на велосипеде рядом с родителями, в него влетел электросамокат.
Пострадавшего доставили в больницу имени Святого Владимира, у него диагностировали гематому головы. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. О водителе самоката информации нет.
Ранее две женщины решили прокатиться на одном самокате в центре Москвы и упали в реку. Женщин спасли сотрудники правоохранительных органов. У одной из них диагностировали ушиб спины и переохлаждение. У второй пострадавшей выявили ушиб поясницы и ссадину на голове.