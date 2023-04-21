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02:18, 21 апреля 2023Наука и техника

Американскую ракету Starship уничтожили преднамеренно

SpaceX: Starship уничтожили преднамеренно из-за потери высоты и неполадок с двигателями

Фото: SpaceX / via Globallookpress.com

Разрушившаяся вскоре после старта 20 апреля ракета Starship была преднамеренно уничтожена из-за неполадок с двигателями и потери высоты. Об этом сообщила американская компания SpaceX.

Сверхмощная ракета стартовала с площадки на побережье Техаса в четверг в 16:33 (мск). Спустя несколько минут после старта, когда должно было произойти отделение первой ступени, Starship начала вращаться и разрушилась. Американская компания при этом назвала инцидент «быстрым внеплановым демонтажом».

«У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю», — сказано в сообщении.

В ходе испытаний на видео был запечатлен момент, когда во время старта у первой ступени-ускорителя Super Heavy не сработали три из 33 двигателей. Позже число выключенных двигателей аппарата достигло шести. До начала внештатной ситуации ракете удалось достичь высоты в 39 километров.

Starship на сегодня является самой мощной в мире ракетой. Испытание нельзя назвать однозначно неудачным, так как в его задачи входили только старт, отделение ступени и полет прототипа корабля Ship 24 по суборбитальной траектории до высоты 235 километров.

Как сообщали ранее, проблемы возникли на высоте 38 километров. Ракета вошла в неконтролируемую вибрацию и разрушилась. При этом глава SpaceX Илон Маск еще до старта говорил, что будет считать испытания успешными, если Starship сумеет подняться в воздух.

После инцидента в Twitter американской компании добавили, что специалисты продолжат анализировать данные и готовиться к следующим испытаниям. Там также отметили, что тест позволит повысить надежность Starship.

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Марина Совина
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