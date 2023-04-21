В Екатеринбурге в мае стартует фестиваль «Стенограффия»

Фестиваль «Стенограффия» стартует в Екатеринбурге 1 мая и продлится до 30 сентября

В Екатеринбурге с 1 мая стартует фестиваль «Стенограффия», который продлится до 30 сентября. Как уточняет KP.RU, соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Организаторы мероприятия отметили, что все арт-объекты, которые будут созданы в ближайшие пять месяцев художниками в рамках фестиваля, станут подарком к 300-летию города.

В администрации указали, что фестиваль, который проходит в Екатеринбурге с 2010 года, стал хорошим примером взаимодействия властей с творческим сообществом. Представители администрации подчеркнули, что реализация проекта отвечает запросам граждан на развитие креативной индустрии и делает город ярче.

Ранее в Нижнем Новгороде назвали дату открытия паркового сезона. Мэр города Юрий Шалабаев уточнил, что совсем скоро в городе заработают фонтаны, которые сейчас проходят расконсервацию.