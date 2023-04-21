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10:04, 21 апреля 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде назвали дату открытия паркового сезона

В Нижнем Новгороде с 1 мая откроется парковый сезон

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Нижнем Новгороде назвали дату открытия паркового сезона. Как уточнил в своем Telegram мэр города Юрий Шалабаев, жизнь в общественных пространствах начнется с 1 мая.

«Для отдыхающих это значит, что в городские парки возвращаются музыкальные и спортивные фестивали, ярмарки, концерты и другие любимые активности», — уточнил градоначальник, добавив, что с начала мая в городе запустят муниципальные фонтаны.

Шалабаев уточнил, что в настоящий момент фонтаны проходят расконсервацию: с них снимают укрывающие настилы и готовят к работе. Старт сезону фонтана по уже сложившейся традиции даст фонтан на площади Минина — он заработает с 28 апреля.

Ранее сообщалось, что из Самары в Нижний Новгород 19 мая запустят двухэтажный туристический поезд.

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Варвара Кошечкина
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