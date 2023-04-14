В мае из Самары в Нижний Новгород запустят двухэтажный туристический поезд

Из Самары в Нижний Новгород 19 мая запустят двухэтажный туристический поезд, известный своей богатой историей и волжскими панорамами. Об этом сообщает информационное агентство СОВА.

Поездка продлится три дня и две ночи. Путешественники смогут прогуляться по территории Нижегородского кремля, посетить Нижегородский государственный художественный музей, увидеть старинную пешеходную улицу Большая Покровская и побывать на Стрелке — месте, где сливаются Волга и Ока.

Туристы также смогут выбрать одну из двух расширенных программ — посещение старинного города русских мастеров Городец или поездка на фабрику стеклянных елочных украшений.

Для школьников-участников проекта «Вагон знаний» разработана отдельная программа.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Серебряное ожерелье России» будет запущен туристический поезд «Русский север». Маршрут будет круговым, он рассчитан на шесть дней и ночей. Поезд выедет из Москвы и проедет через шесть городов Северо-Запада: Великий Устюг, Архангельск, Кемь, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг. Затем он вернется в столицу.