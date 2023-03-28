Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:09, 28 марта 2023Моя страна

В России появится новый туристический маршрут на поезде

По городам «Серебряного ожерелья» России запустят туристический поезд

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В рамках проекта Серебряное ожерелье России будет запущен новый туристический поезд «Русский север». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма Петербурга.

Маршрут будет круговым, он рассчитан на шесть дней и ночей. Поезд выедет из Москвы и проедет через шесть городов Северо-Запада: Великий Устюг, Архангельск, Кемь, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг. Затем он вернется в столицу.

Предполагается, что путешественники смогут увидеть не только данные города, но еще и остров Соловки, деревянное зодчество Кижей и горный парк Рускеала.

Первый рейс запланирован на 9 июня. В меню вагона-ресторана будут включены блюда северной кухни.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае для туристов планируют запустить новые железнодорожные маршруты на пригородных поездах. В регионе заработают пять новых маршрутов: «Легенды Алтая», «Алтай железнодорожный», «Выходной на Яровом», «История родного края» и «Лесной спорт». В их рамках путешественники смогут посетить главные достопримечательности края и познакомиться с его историей.

Проект «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 регионов Северо-Запада, он реализуется с 2012 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Частный самолет с туристами незаконно приземлился на озеро в российском регионе
В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника
Баста выступил с концертом в переходе московского метро
Живший при Ельцине кот из Книги рекордов России умер
Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию инвалида-колясочника
Время суток связали с эффективностью лечения от рака
Водитель насмерть сбил российского ребенка с велосипедом и попал на видео
В России отметили готовность Украины вмешаться в ситуацию в Приднестровье
Мать Саакашвили посетовала на похудевшего сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.