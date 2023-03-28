В России появится новый туристический маршрут на поезде

По городам «Серебряного ожерелья» России запустят туристический поезд

В рамках проекта Серебряное ожерелье России будет запущен новый туристический поезд «Русский север». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма Петербурга.

Маршрут будет круговым, он рассчитан на шесть дней и ночей. Поезд выедет из Москвы и проедет через шесть городов Северо-Запада: Великий Устюг, Архангельск, Кемь, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг. Затем он вернется в столицу.

Предполагается, что путешественники смогут увидеть не только данные города, но еще и остров Соловки, деревянное зодчество Кижей и горный парк Рускеала.

Первый рейс запланирован на 9 июня. В меню вагона-ресторана будут включены блюда северной кухни.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае для туристов планируют запустить новые железнодорожные маршруты на пригородных поездах. В регионе заработают пять новых маршрутов: «Легенды Алтая», «Алтай железнодорожный», «Выходной на Яровом», «История родного края» и «Лесной спорт». В их рамках путешественники смогут посетить главные достопримечательности края и познакомиться с его историей.

Проект «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 регионов Северо-Запада, он реализуется с 2012 года.