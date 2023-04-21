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05:52, 21 апреля 2023Экономика

Евросоюз призвал отключить Газпромбанк от SWIFT

EuObserver: Польша и страны Прибалтики призвали Евросоюз отключить Газпромбанк от SWIFT

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Польша и страны Прибалтики призвали Европейский союз (ЕС) отключить от SWIFT российский Газпромбанк или «как минимум» заморозить активы банка. Об этом пишет EuObserver со ссылкой на текст совместных предложений по санкциям со стороны этих стран.

В тексте говорится о роли банка «в схеме российского истеблишмента в присвоении государственных денег, а также использование Кремлем этого банка для продвижения политических интересов». Стороны подчеркнули, что отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность.

Польша и страны Прибалтики также предложили ввести санкции на импорт российского газа, в том числе в сжиженном виде. Кроме того, они призвали к эмбарго на российский алюминий. Также страны считают, что следует закрыть доступ в порты Евросоюза для иностранных судов, перевозящих груз для зарегистрированных в России компаний.

Отключать крупные российские банки от SWIFT начали в марте 2022 года на фоне начала спецоперации на Украине. Первыми в списке оказались ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В рамках последнего, десятого пакета санкций, введенного 25 февраля, перечень пополнили Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк.

В качестве ответных мер на западные санкции Россия решила полностью запретить использование системы для переводов внутри страны. Запрет вступает в силу с 1 октября 2023 года. SWIFT должны будут заменить исключительно российские сервисы обмена межбанковской информацией.

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Марина Совина
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