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19:28, 20 марта 2023Экономика

Центробанк запретит использовать SWIFT в России

ЦБ с 1 октября 2023 года запретил использовать SWIFT для переводов по России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российским банкам с 1 октября 2023 года запрещено использовать систему SWIFT для переводов внутри страны, ее должны заменить исключительно российские сервисы обмена межбанковской информацией. О соответствующем решении Центробанка сообщается на официальном сайте регулятора.

В качестве примера сервиса ЦБ привел Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). По состоянию на 25 августа 2022 года в ней зарегистрировались 400 пользователей, к SWIFT по всему миру подключены более 11 тысяч организаций. По заявлению ЦБ РФ, новое правило поспособствует бесперебойности и безопасности обмена данными для внутрироссийских операций.

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В ЦБ уточнили, что новое требование не будет распространяться на трансграничные переводы. Также под запрет не попадет передача информации банками в целях рассмотрения заявлений клиентов по электронным платежным операциям.

Отключать крупные российские банки от SWIFT начали в марте 2022 года. Первыми в списке оказались ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В рамках последнего, десятого пакета санкций, 25 февраля 2023 года от SWIFT отключили Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк.

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