В Китае обвинили TikTok в пропагандистской кампании против России

В SCMP обвинили TikTok, Google и Twitter в пропагандистской кампании против России

Соцсеть TikTok участвует в пропагандистской кампании против России. Об этом стало известно из исследования китайских военных ученых, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, компания, владеющая TikTok, предоставила свою платформу для ведения когнитивной войны против России. Отмечается, что, помимо TikTok в списке организаций, обвиненных в ведении антироссийской пропагандистской кампании, оказалось 40 компаний, в том числе Google и Twitter.

Как выяснили исследователи, США и их страны-союзники с помощью социальных сетей продвигали контент, выставляющий действия России в негативном свете, и в то же время «предоставляли украинским политикам и военным дружественное освещение». Они утверждают, что IT-гиганты также предложили властям западных стран свои платформы для размещения созданных с помощью искусственного интеллекта текстов, изображений и видео, которые «ставили российских военных под прицел общественного мнения».

В марте 2022 года стало известно, что администрация президента США Джо Байдена использовала TikTok-блогеров для распространения среди молодежи информации о ситуации на Украине. Также сообщалось, что с помощью авторов контента американские власти пытались обвинить Россию в рекордной инфляции в США.