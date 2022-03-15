Белый дом использовал звезд TikTok для обвинений России в рекордной инфляции

Администрация Байдена привлекает блогеров и в TikTok обвиняет Россию в рекордной инфляции

Администрация президента США Джо Байдена использует блогеров для распространения среди молодежной аудитории информации о ситуации на Украине и обвинения России и ее президента Владимира Путина в рекордной инфляции внутри страны. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, в четверг, 10 марта, сотрудники Совета национальной безопасности и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки организовали онлайн-встречу в Zoom с 30 ведущими звездами TikTok и представителями правозащитной организации Gen-Z for Change.

Судя по записи звонка, оказавшейся в распоряжении издания, инфлюенсеров проинформировали о стратегических целях США на Украине, работе с НАТО, а также ответили на их вопросы о причинах кризиса в стране. «Мы понимаем, что это крайне важный ресурс, с помощью которого американская общественность узнает о последних событиях, поэтому хотели убедиться, что у вас есть самая свежая информация из авторитетного источника», — отметил директор по цифровой стратегии Белого дома Роб Флаэрти.

Впоследствии, как заметило Daily Mail, многие участники разговора начали публиковать соответствующие ролики. Авторы материала предположили, что таким образом руководство США пытается переложить вину за падение экономики, поскольку рушатся его собственные рейтинги одобрения.

В частности, 18-летняя блогерша Элли Зейлер с 10-миллионной аудиторией разместила видео, в котором рассказала о причинах роста цен на бензин. «Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти. (...) Теперь никто не хочет с ней работать и заниматься международной торговлей», — заявила она, указав, что такое развитие событий напрямую связано со спецоперацией на Украине.

Как отмечает издание, большинство участников брифинга в Белом доме обратили особое внимание на работу США с союзниками, гуманитарную помощь Украине, и то, как Вашингтон якобы пытался предотвратить военные действия.

При этом The Washington Post обратили внимание на то, что журналист украинского происхождения и автор проекта с миллионной аудиторией Good Morning Bad News Жюль Суздальцев назвал общий тон онлайн-встречи слишком мягким — по его словам, официальные лица уклонялись от жестких вопросов. «Энергия звонка была похожа на пресс-брифинг для детсадовцев», — сказал он. Еще один участник дискуссии, Калил Грин с 500 тысячами подписчиков, в своем аккаунте провел анализ разговора и раскритиковал Белый дом за непризнание собственной причастности и связи с «оккупациями, вторжениями и вообще недобросовестными действиями по всему миру».

В заключение издание подчеркнуло, что Белый дом не в первый раз использует соцсети и блогеров для продвижения собственных инициатив. К примеру, в 2021 году администрация также работала со звездами TikTok, чтобы поощрять идею вакцинации от коронавируса.

11 марта Байден обвинил Путина в рекордной инфляции в Соединенных Штатах. Глава Белого дома уверен, что ситуация на Украине стала причиной роста цен на бензин в США. При этом он заверил, что введенные против России санкции в области экспортного контроля «наносят сокрушительный удар по российской экономике».