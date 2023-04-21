Трамп назвал Ким Чен Ына очень умным и безжалостным человеком

Трамп назвал лидера КНДР очень умным, хитрым и безжалостным человеком

Бывший президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына очень умным, хитрым и безжалостным человеком. Об этом политик сообщил в ходе своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в YouTube, говоря о личности главы Северной Кореи.

«Очень умный, очень хитрый и очень безжалостный», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, по мнению экс-президента США, лидер КНДР «генетически был рожден довольно умным» и смог установить контроль над северокорейскими военными. Ведущий канала попросил Трампа описать Ким Чен Ына одним словом, и политик охарактеризовал его как «интересного» человека.

В августе прошлого года СМИ сообщили, что глава Северной Кореи построил восемь особняков для защиты от покушения. Также были опубликованы спутниковые снимки, на которых видны законченные строительные работы над жилыми домами в двух элитных районах в центре Пхеньяна. Новые особняки, как утверждалось, располагаются в комплексе Чангвансан, в так называемом «Запретном городе», где живет и работает Ким Чен Ын и другие ключевые представители северокорейской элиты.