Twitter решил убрать маркировку связанных с государством СМИ

Соцсеть Twitter отказалась от маркировки связанных с государством СМИ

Социальная сеть Twitter решила отказаться от маркировки средств массовой информации, связанных с государством. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Twitter больше не будет использовать отметки «связанное с государством СМИ» и «финансируемое государством СМИ» для обозначения изданий и телеканалов. Маркировку, в частности, убрали с аккаунтов таких российских СМИ, как ТАСС и RT.

Ранее крупная британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» попросила Twitter убрать маркировку о финансировании СМИ государством. Представители корпорации подчеркнули, что «"Би-би-си" была и остается независимой» и финансируется британской общественностью за счет лицензионного сбора.

Администрация Twitter начала маркировать СМИ, которые, по ее мнению, связаны с государством, с 2020 года. Соцсеть определяет их как средства массовой информации, «где государство осуществляет контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением».