На Украине призвали YouTube заблокировать ЧВК «Вагнер»

Министр культуры Украины Ткаченко призвал YouTube заблокировать ЧВК «Вагнер»

Министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к YouTube и призвал прекратить интернет-деятельность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube Нилу Мохану с просьбой предпринять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера"», — сказано в сообщении.

По мнению Ткаченко, с помощью различных видеохостингов якобы происходит «популяризация» российских воинских объединений, в том числе ЧВК «Вагнер».

Ранее основатель указанной военной компании Евгений Пригожин прокомментировал появление рекламы ЧВК на порносайте Pornhub, назвав это «очень хорошей идеей маркетологов». На объявление на упомянутом сайте обратил внимание автор Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью». В ролике, который он опубликовал, женский голос приглашает пользователей вступить в ЧВК «Вагнер».