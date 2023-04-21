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03:16, 21 апреля 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о борьбе с украинскими дронами в Артемовске

Боец «Вагнера»: дронам ВСУ приходится менять траекторию полета из-за противодроновых ружей

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в беседе с РИА Новости рассказал о борьбе с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут).

По его словам, украинским бойцам часто приходится менять траекторию полета своих тактических беспилотников типа «Мавик» из-за высокой насыщенности линии соприкосновения противодроновыми ружьями.

«Они оттуда взлетают, сажаю аккумулятор им. То есть сгорают их беспилотники. Поступает сигнал, после чего выдвигаюсь к той стене. Оттуда веду работу», — рассказал военный.

Боец отметил, что на линии боевого соприкосновения постоянно находятся специальные группы для перехвата украинских тактических беспилотников, военные называют их «птицеловами». Эти группы используют противодроновые ружья, которые выводят из строя средства разведки ВСУ.

Ранее сообщалось, что артиллерия ЧВК «Вагнер» нанесла артиллерийский удар по колонне ВСУ, пытавшейся прорваться в Артемовск по дороге из Часова Яра.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Марина Совина
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