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10:43, 21 апреля 2023Бывший СССР

В Винницкой области оказался поврежден объект стратегической инфраструктуры

В Винницкой области из-за взрыва оказался поврежден объект стратегической инфраструктуры
СюжетВзрывы в Запорожье:

Кадр: ТСН / YouTube

В Винницкой области из-за взрыва оказался поврежден инфраструктурный объект. Об этом пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила в эфире национального телемарафона.

Она заявила о попадании по объекту, уточнив, что «речь идет не просто о критической, а о стратегической инфраструктуре».

19 апреля стало известно о взрывах в украинском городе Днепр. Одновременно с этим председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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Георгий Нестеров
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