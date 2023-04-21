В Винницкой области оказался поврежден объект стратегической инфраструктуры

В Винницкой области из-за взрыва оказался поврежден объект стратегической инфраструктуры

В Винницкой области из-за взрыва оказался поврежден инфраструктурный объект. Об этом пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила в эфире национального телемарафона.

Она заявила о попадании по объекту, уточнив, что «речь идет не просто о критической, а о стратегической инфраструктуре».

19 апреля стало известно о взрывах в украинском городе Днепр. Одновременно с этим председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.