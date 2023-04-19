В украинском городе Днепре прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога

В украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск) прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Страна».

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики.

Одновременно с этим председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. В городе частично пропал свет, работает украинская ПВО.

В марте Днепропетровск оказался частично обесточен. Без электроснабжения остался ряд улиц и шоссе. Причиной инцидента назывались технические проблемы на узловой станции.