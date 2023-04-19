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22:20, 19 апреля 2023Бывший СССР

В украинском городе Днепре прозвучали взрывы

В украинском городе Днепре прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога

В украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск) прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Страна».

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики.

Одновременно с этим председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. В городе частично пропал свет, работает украинская ПВО.

В марте Днепропетровск оказался частично обесточен. Без электроснабжения остался ряд улиц и шоссе. Причиной инцидента назывались технические проблемы на узловой станции.

Марина Совина
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