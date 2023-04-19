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22:25, 19 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Запорожье

Рогов: в Запорожье прозвучали взрывы и частично пропало электричество

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

Звуки взрывов раздаются в среду вечером в подконтрольном Украине городе Запорожье. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в городе частично пропал свет. Слова Рогова приводит ТАСС.

Как сообщил Рогов, прозвучала целая серия взрывов. В некоторых районах города пропало электричество — без света остались жители Хортицкого района и некоторых районов центра города.

«В пригороде работает ПВО ВС Украины», — отметил собеседник агентства.

По данным минцифры Украины, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Примерно в это это же время прозвучали взрывы в украинском городе Днепре, в городе объявлена воздушная тревога.

13 апреля сообщалось, что власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Как утверждало издание «Страна.ua», причиной мог стать вылет самолетов-носителей ракет «Кинжал» Военно-космических сил России.

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Екатерина Подвигина
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