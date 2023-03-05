На Украине сообщили о частичном обесточивании Днепропетровска

«Страна.ua»: Днепропетровск оказался частично обесточен

Город Днепропетровск оказался частично обесточен. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Без электроснабжения остался ряд улиц и шоссе. Предварительной причиной инцидента издание назвало технические проблемы на узловой станции. Отмечается, что устранение неполадок займет от четырех до восьми часов.

Ранее стало известно, что в Харьковской и Сумской областях Украины были повреждены электросети. Некоторые населенные пункты остались без света. В «Укрэнерго» сообщили, что в дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. Согласно заявлению компании, импорт электроэнергии незначителен. Помимо этого, было восстановлено энергоснабжение Одессы и области.