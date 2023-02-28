На Украине сообщили о повреждении электросетей в двух областях

«Укрэнерго» сообщила о повреждении электросетей в Харьковской и Сумской областях

В Харьковской и Сумской областях Украины были повреждены электросети. Некоторые населенные пункты остались без света. Об этом сообщила национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«В Харьковской и Сумской областях в (…) есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов», — сказано в сообщении. По информации НЭК, продолжаются ремонтные работы.

«Укрэнерго» уточнила, что в настоящее время дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. Согласно заявлению компании, импорт электроэнергии незначителен. Помимо этого, было восстановлено энергоснабжение Одессы и области. При этом в городе оно проходит по временным схемам, поэтому допускается введение незначительных ограничений.

О сокращении импорта электроэнергии Украиной стало известно 24 февраля. В энергосистеме работают все виды электростанций. Кроме того, в области не доводились лимиты потребления из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Ранее НЭК также заявила, что Украина смогла восстановить мощности.