Одна страна Европы отменила безвизовый режим для россиян

Албания отменила безвизовый въезд для россиян с 1 мая по 30 сентября

Албания отменила сезонный безвизовый въезд для российских туристов с 1 мая по 30 сентября. Об этом говорится в постановлении правительства европейской страны.

Таким образом, теперь для посещения Албании россияне должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки. В перечне стран, гражданам которых все еще разрешен безвизовый въезд в республику, числятся Саудовская Аравия, Таиланд, Бахрейн, Катар и Оман. В прошлом году среди них также были Россия, Индия и Египет.

Ранее сообщалось, что туроператор ПАКС начал продавать пакетные туры в Черногорию со стыковкой в Кувейте. По данным АТОР, полеты стали доступны россиянам в начале месяца, однако уже демонстрируют позитивную динамику.