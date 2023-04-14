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18:13, 14 апреля 2023Путешествия

Россиянам стали доступны туры в одну безвизовую страну Европы

АТОР: туроператоры начали продавать пакетные туры в Черногорию со стыковкой в Кувейте
СюжетВизы в Европу:

Фото: Olga Brajnovic / Unsplash

Российский туроператор ПАКС начал продавать пакетные туры в Черногорию со стыковкой в Кувейте. Полеты стали доступны россиянам несколько дней назад и уже демонстрируют позитивную динамику, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что рейсы будет выполнять авиакомпания Jazeera Airways из Москвы. Вылеты в одну из доступных россиянам безвизовых стран Европы планируют осуществлять дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Общее время в пути в одну сторону составит около 10 часов. Кроме того, билет будет единым, благодаря чему туристам не придется заново получать и сдавать багаж при стыковке.

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Стоимость летних туров в Черногорию на двоих составит от 160 до 210 тысяч рублей. За эти деньги путешественники получат перелет, трансфер и проживание в двухместном номере.

Ранее директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина назвала россиянам страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. В их числе оказались Абхазия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Коста-Рика, Куба, Малайзия, Мальдивы, Марокко, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и другие страны.

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Зарина Дзагоева
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