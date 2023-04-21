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08:09, 21 апреля 2023Россия

Володин выступил за ограничение дистанционного обучения в школах России

Володин заявил, что онлайн-обучение в школах должно применяться в исключительных случаях
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Дистанционное обучение в российских школах должно применяться только как исключение в некоторых случаях. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Как сообщил парламентарий, ему поступает много сообщений от родителей с жалобами, что после окончания пандемии COVID-19 в школах продолжает использоваться онлайн-обучение, из-за чего качество образования и уровень знания школьников снижаются.

Среди недостатков дистанционного образования родители выделяют невозможность качественно освоить некоторые предметы, сложность в контроле за учениками и адекватной оценке работы и домашних заданий детей, когда они находятся по другую сторону экрана, а также отсутствие живого общения со сверстниками и учителями. Россияне отмечают, что школьники не воспринимают такой формат занятий всерьез и прогуливают занятия и что не все семьи могут позволить себе купить компьютер для ребенка и создать ему комфортные условия для занятий через интернет.

«В дополнение к перечисленному следует отметить, что представители вузов по итогам приемной кампании 2022 года заметили: у абитуриентов результаты ЕГЭ намного хуже, чем у первокурсников прошлого года.
Прежде всего ухудшились результаты по физике, математике», — написал Володин, указывая на то, что одна из причин таких низких результатов связана с онлайн-обучением выпускников.

По мнению спикера Госдумы, обучение с помощью дистанционных технологий не может быть заменой классического образования. В связи с этим Володин предложил, чтобы онлайн-обучение использовалось как исключение в ряде ситуаций. В частности, оно может быть применено из-за сильных морозов, распространения вирусных болезней и обеспечения мер безопасности.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Колесов рассказал, что из-за дистанционного обучения у школьников ухудшается здоровье. Он уточнил, что детей с мышечными болями в спине за последние годы стало больше из-за такого формата обучения.

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Анастасия Шейкина
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