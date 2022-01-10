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Врач рассказал об ухудшении здоровья школьников из-за дистанционного обучения

Врач Колесов: детей с мышечными болями в спине стало больше из-за дистанционного обучения

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов рассказал об ухудшении здоровья школьников из-за дистанционного обучения. Его слова передает РИА Новости.

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По словам Колесова, детей с мышечными болями в спине стало больше за последние годы из-за обучения из дома. «Дети сидят, мышцы не развиваются, это ведет к появлению мышечного дисбаланса. Конечно, нужно двигаться, тогда таких проблем не будет», — заявил он. Избежать таких неприятностей можно с помощью зарядки с базовым комплексом упражнений: отжиманий, приседаний, наклонов, подтягиваний. Для осанки полезны волейбол, баскетбол, лыжи, плаванье, коньки, добавил врач.

Колесов считает, что сейчас почти нет людей не страдающих от проблем с осанкой. Многое можно скорректировать с помощью гимнастики, но если есть искривление позвоночника — потребуется профессиональное лечение. Он подчеркнул, что дефекты осанки часто являются наследственными. Определить, что у ребенка начинаются проблемы с позвоночником, родители могут сами: признаками являются асимметрия, разная высота плеч, наклон головы и деформация грудной клетки.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о том, что наиболее тяжелое течение коронавируса наблюдается у детей. Специалист объяснила это тем, что уровень иммунитета от коронавируса среди детей очень низкий.

Марина Совина
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