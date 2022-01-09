Врач рассказала о наиболее тяжелом течении коронавируса у детей

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о том, что наиболее тяжелое течение коронавируса наблюдается у детей. Ее слова в эфире телеканала «Россия 1» передает ТАСС.

По словам врача, именно среди детей наблюдается наибольшее распространение COVID-19 и наиболее тяжелое ее течение. Руженцова объяснила это тем, что уровень иммунитета от коронавируса среди детей очень низкий.

Ранее врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья заявила, что штамм коронавируса омикрон может быть более опасным для детей из-за особенностей дыхательных путей. По словам медика, симптомы заражения включают в себя боль в горле, легкую лихорадку и усталость.