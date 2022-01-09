Врач объяснил опасность омикрона для детей

Штамм коронавируса омикрон может быть более опасным для детей из-за особенностей дыхательных путей, считает врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья. Его слова передает IANS.

«Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов», — объяснил он.

По словам медика, симптомы заражения включают в себя боль в горле, легкую лихорадку и усталость.

Ранее китайский вирусолог Чжан Вэньхун призвал не сравнивать омикрон-штамм коронавируса с тяжелым течением простуды. По мнению ученого, новый вид COVID-19 остается смертельно опасным. Ограничительные барьеры между странами могут быть сняты только в случае, когда у людей появится коллективный иммунитет, заявил китайский вирусолог. Для этого гражданам необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.