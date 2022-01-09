Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Врач объяснил опасность омикрона для детей

Врач Арья: штамм омикрон может быть опасным для детей из-за особенностей дыхательных путей

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Штамм коронавируса омикрон может быть более опасным для детей из-за особенностей дыхательных путей, считает врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья. Его слова передает IANS.

«Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов», — объяснил он.

По словам медика, симптомы заражения включают в себя боль в горле, легкую лихорадку и усталость.

Ранее китайский вирусолог Чжан Вэньхун призвал не сравнивать омикрон-штамм коронавируса с тяжелым течением простуды. По мнению ученого, новый вид COVID-19 остается смертельно опасным. Ограничительные барьеры между странами могут быть сняты только в случае, когда у людей появится коллективный иммунитет, заявил китайский вирусолог. Для этого гражданам необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно об особняке дочери Назарбаева в Лондоне за сотни миллионов рублей
Военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты с оружием наизготове
Россияне заметили ошибки в оформлении ретровитрины ГУМа
В НАТО заявили о возможности политического решения ситуации вокруг Украины
США потребуют от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ
В московском дворе заметили обнаженную снежную Венеру
Чехия оценила дееспособность российских десантников
Врач объяснил опасность омикрона для детей
Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу
Российским котом за 9,5 миллиона рублей заинтересовалась «личность из Англии»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter