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Китайский вирусолог назвал уязвимых для омикрон-штамма людей

Китайский вирусолог Вэньхун: омикрон-штамм опасен для людей с ослабленным иммунитетом

Фото: Сnsphoto / Ruters

Омикрон-штамм COVID-19 является по-прежнему смертельно опасным. Таким мнением поделился ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун, передает Global Times. Вирусолог скептически отнесся к другим оценкам нового штамма и назвал условие для восстановления сообщения между странами.

Коронавирус по-прежнему остается крайне опасным заболеванием, способным вызвать смерть пациента с заболеванием. Омикрон-штамм особенно опасен для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. Нельзя сравнивать этот штамм с «тяжелым вариантом простуды», предупредил Вэньхун.

Ограничительные барьеры между странами могут быть сняты только в случае, когда у людей появится коллективный иммунитет, заявил китайский вирусолог. Для этого гражданам необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.

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Мировая смертность от коронавируса в среднем снижается с декабря 2021 года по сравнению с показателями осени и особенно прошлой зимы. Однако по-прежнему в день умирают несколько тысяч человек. Общий счет человеческих смертей идет на миллионы — это сопоставимо с потерями в военное время.

Даже бессимптомное течение коронавируса не проходит для человека бесследно. Вирус поражает сосуды, из-за чего начинаются незаметные проблемы по всем органах.

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Дмитрий Настасьев
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