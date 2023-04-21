Шеф Пентагона назвал число поставленной Западом Украине техники

Шеф Пентагона заявил, что Запад передал Украине более 230 танков и 1,5 тысячи бронемашин

Запад передал Украине более 230 танков и 1,5 тысячи бронемашин для укомплектования девяти новых бронетанковых бригад. Такое число поставленной техники назвал шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, принимавший участие в пресс-конференции вместе с американским министром обороны, отказался по просьбе журналистов дать оценку успешности будущего украинского контрнаступления.

«Наша задача и наши обязательства перед Украиной заключались в том, чтобы обеспечить подготовку и оснащение до девяти бронетанковых бригад (…) для проведения наступательных или оборонительных операций. Эти бригады обучены, экипированы и готовы к боевым операциям», — заявил офицер.

Ранее Остин заявил, что США ускорили темпы поставок своих танков M1 Abrams, обещанных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Глава Пентагона не стал называть точных сроков прибытия танков на Украину, однако отметил, что первые Abrams прибудут в Германию в ближайшие несколько недель для того, чтобы бойцы ВСУ смогли пройти обучение.