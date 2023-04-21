Украину обвинили в «уничтожении» польского села

Обозреватель Fakt Орловская: Украина уничтожила польское село своим техническим зерном

Журналистка Анна Орловская заявила, что власти Польши опоздали с решением о запрете импорта украинского зерна. Такое мнение она высказала в материале для издания Fakt.

Обозреватель поделилась историей польского фермера Михаля Кошарека, у которого не осталось «никаких шансов» продать оставшиеся на складах сотни тонн зерна из-за технической украинской сельхозпродукции, заполнившей местный рынок.

Кошарек утверждает, что у загрязненного украинского зерна было одно преимущество — низкая цена. Производители пользовались этим.

Фермер отметил, что его коллегам пришлось сильно снизить цену, чтобы продать свое зерно. «Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города», — сказал Кошарек. Он призвал правительство Польши «оставить фермеров в покое и позволить нормально жить и работать».

15 апреля правительство Польши временно приостановило импорт зерна с Украины. При этом экс-премьер страны Ярослав Качиньский заявил, что Варшава остается «неизменными друзьями и союзниками» Киева.