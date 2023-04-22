Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ со снарядами

Авиация РФ уничтожила склад с 600 украинскими снарядами РСЗО под Сергеевкой

Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки на александро-калининском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, передает РИА Новости.

В результате удара противник лишился до 600 снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

На авдеевском направлении артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады украинских военных. На марьинском направлении артиллерия ЮВО подавила пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады противника, а также пункт временной дислокации спецназа ВСУ.

21 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды продолжали бои в западной части Артемовска. Кроме того, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск нанесли удар по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой народной республики.