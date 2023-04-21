Минобороны заявило об уничтожении сотен украинских военных в районе Артемовска

Минобороны заявило, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 310 бойцов

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении сотни военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска уничтожили в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) до 310 бойцов противника, а также четыре боевые бронемашины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Он уточнил, что российские штурмовые отряды продолжали бои в западной части Артемовска. Кроме того, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск нанесли удар по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой народной республики (ДНР).