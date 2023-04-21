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14:30, 21 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении сотен украинских военных в районе Артемовска

Минобороны заявило, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 310 бойцов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении сотни военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска уничтожили в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) до 310 бойцов противника, а также четыре боевые бронемашины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Он уточнил, что российские штурмовые отряды продолжали бои в западной части Артемовска. Кроме того, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск нанесли удар по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой народной республики (ДНР).

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Зураб Дарахвелидзе
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