Минобороны заявило об уничтожении сотен украинских военных в районе Артемовска
За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении сотни военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, российские войска уничтожили в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) до 310 бойцов противника, а также четыре боевые бронемашины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Он уточнил, что российские штурмовые отряды продолжали бои в западной части Артемовска. Кроме того, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск нанесли удар по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой народной республики (ДНР).