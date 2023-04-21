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11:36, 21 апреля 2023Бывший СССР

В Совфеде высказались о важности Артемовска для Украины

Сенатор Джабаров назвал Артемовск опорной точкой для украинской обороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покидают Артемовск (украинское название — Бахмут), потому что от этого города зависит оборона всей территории Украины, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал город опорной точкой.

«Дело в том, что вокруг Бахмута сосредоточены огромные силы украинской армии. Там очень мощные укрепления, они вложили туда очень много денег и живой силы. После взятия Бахмута открываются направления и в Центральную Украину, и на север, и на юг. Это опорная точка, они были уверены, что они ее удержат. Ну и для морального духа украинской армии это очень важно. После падения Мариуполя Бахмут — это основная опорная точка в защите Донбасса», — объяснил сенатор

Я думаю, они понимают, что дальше наступление российской армии будет неизбежно, поэтому они так держатся за Артемовск. Хотя они понимают, что с военной точки зрения сейчас это невыгодно, потому что слишком много тратится сил, средств, снарядов, вооружений

Владимир Джабаровсенатор Совфеда

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона, администрация США предупреждала власти Украины о том, что украинские войска рискуют оказаться в окружении, если продолжат защищать город. Вашингтон предлагал Киеву сократить потери и сдать населенный пункт. Однако предупреждение осталось без внимания, отмечает газета.

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Российские военные взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске, заявил 21 апреля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» перерезали снабжение противника по дороге с Часовым Яром.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за него продолжаются с августа 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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