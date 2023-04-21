В Минобороны Украины признали продвижение России в Артемовске

Замглавы Минобороны Украины Маляр признала продвижение России в Артемовске

В Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) продолжаются ожесточенные бои, российские части продвигаются вперед, заявила заместитель главы министерства обороны (МО) Украины Анна Маляр. Ее слова передает РИА Новости.

«Самым горячим местом остается Бахмут. Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. На отдельных участках кое-где продвигается», — сообщила Маляр.

Она тут же указала, что при этом части Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только обороняются, но и сами атакуют, а ситуация в городе остается под контролем.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ВСУ не покидают Артемовск, потому что от этого города зависит оборона всей территории Украины.