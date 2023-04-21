Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 21 апреля 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины признали продвижение России в Артемовске

Замглавы Минобороны Украины Маляр признала продвижение России в Артемовске

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

В Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) продолжаются ожесточенные бои, российские части продвигаются вперед, заявила заместитель главы министерства обороны (МО) Украины Анна Маляр. Ее слова передает РИА Новости.

«Самым горячим местом остается Бахмут. Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. На отдельных участках кое-где продвигается», — сообщила Маляр.

Она тут же указала, что при этом части Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только обороняются, но и сами атакуют, а ситуация в городе остается под контролем.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ВСУ не покидают Артемовск, потому что от этого города зависит оборона всей территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на заявление генсека НАТО о готовности принять Украину в альянс
Алмазы стоимостью 81 миллион рублей конфисковали на стамбульском базаре
Появились подробности об отлетевшем на крышу от взрыва в Белгороде автомобиле
Эмили Ратаковски снялась в откровенных нарядах для обложки Vogue
В Google Play появились поддельные приложения RuStore и RuMarket
Следователи попросили о заочном аресте Грозева из Bellingcat
Германия опровергла вывод системы Patriot с восточных границ Польши и Словакии
Во время визита в Киев главе Еврокомиссии пришлось прятаться в подвале
Мэр Белгорода рассказал о работе взрывотехников на месте падения авиабомбы
Самый популярный смартфон 2022 года рекордно подешевел
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.