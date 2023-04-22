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13:40, 22 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось о взятии под контроль трех кварталов Артемовска

Минобороны России заявило, что штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом отчитался журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что бои продолжаются в западных кварталах города. При этом, как заявил Конашенков, поддержку штурмовикам оказывают бойцы российских воздушно-десантных войск — во время боев они прикрывают фланги штурмовиков.

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Днем ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в районе Артемовска до 310 бойцов противника, а также четыре боевые бронемашины, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Марк Леонов
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