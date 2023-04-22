Бойц ЧВК «Вагнер» заявил о нацистской символике на ножах и шевронах ВСУ в Артемовске

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» часто находят атрибуты с нацистской символикой в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал РИА Новости боец «Вагнера».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) помечают свою бронетехнику белыми крестами, напоминающими знак вермахта в годы Второй мировой войны. Кроме того, бойцы находят различные предметы с нацистской символикой, в том числе ножи и шевроны, добавил собеседник агентства.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил о «модифицированной» символике на технике украинской армии. В частности, как отличительный знак используют изображение головы носорога, рассказал он. По его словам, это означает принадлежность к каким-либо националистическим батальонам.