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07:08, 22 апреля 2023Бывший СССР

Бойц «Вагнера» рассказал о нацистской атрибутике ВСУ в Артемовске

Бойц ЧВК «Вагнер» заявил о нацистской символике на ножах и шевронах ВСУ в Артемовске

Фото: Oleksandr Ratushniak /Reuters

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» часто находят атрибуты с нацистской символикой в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал РИА Новости боец «Вагнера».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) помечают свою бронетехнику белыми крестами, напоминающими знак вермахта в годы Второй мировой войны. Кроме того, бойцы находят различные предметы с нацистской символикой, в том числе ножи и шевроны, добавил собеседник агентства.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил о «модифицированной» символике на технике украинской армии. В частности, как отличительный знак используют изображение головы носорога, рассказал он. По его словам, это означает принадлежность к каким-либо националистическим батальонам.

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Марина Совина
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