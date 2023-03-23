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00:07, 24 марта 2023Бывший СССР

Боец «Вагнера» сообщил о нацистской символике на позициях Киева

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о белых крестах и изображениях головы носорогов на машинах ВСУ

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» встречают большое количество нацистской символики на позициях Киева. Об этом рассказал РИА Новости боец бронегруппы одноименного подразделения, выполняющий ряд задач под Артемовском (украинское название — Бахмут).

По его словам, на многих машинах Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются белые кресты, напоминающие знак вермахта в годы Второй мировой войны, уточнил он. «Данной символикой они достаточно много машин помечают — танков бронетехники. Возможно на нацистскую символику отсылка», — отметил боец ЧВК.

Собеседник агентства добавил, что также встречается «модифицированная» символика. В частности, как отличительный знак используют изображение головы носорога. Как пояснил боец «Вагнера», это означает принадлежность к каким-либо националистическим батальонам.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) назвали кресты вермахта на украинской военной технике «плевком в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны».

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Марина Совина
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