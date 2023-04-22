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06:30, 22 апреля 2023Мир

Эрдоган пообещал населению Турции бесплатный газ на протяжении года

Эрдоган пообещал туркам год бесплатного газа после начала добычи на месторождении Сакарья

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал согражданам, что обеспечит домохозяйства страны бесплатным газом в течение года после начала добычи на месторождении Сакарья в Черном море. Об этом пишет агентство Anadolu.

В частности, власти будут предоставлять топливо для бытового потребления в объеме до 25 кубометров ежемесячно на протяжении одного года. Соответствующее объявление он сделал в преддверии президентских выборов, которые пройдут в мае, отмечает Reuters.

По словам турецкого лидера, черноморский природный газ покроет до 30 процентов потребностей Турции в топливе. Ожидается, что изначально суточная добыча составит до 10 миллионов кубометров газа, однако к 2026 году ее планируется увеличить до 40 миллионов кубометров.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что благодаря запуску поставок сделан огромный шаг к энергетической независимости, а работы выполнены в рекордно короткий срок — 32 месяца.

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Марина Совина
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