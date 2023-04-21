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08:24, 21 апреля 2023Экономика

Главный покупатель российского газа запустил добычу на собственном месторождении

Президент Турции Эрдоган запустил поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Во время церемонии на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак на севере Турции президент республики Реджеп Тайип Эрдоган запустил поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море, сообщает Anadolu.

На первом этапе поставки составят 10 миллионов кубометров газа в сутки (3,6 миллиарда кубометров в год), на втором — 40 миллионов кубометров. По оценке Эрдогана, проект позволит покрыть 30 процентов потребности страны в газе.

Глава государства подчеркнул, что благодаря запуску поставок сделан огромный шаг к энергетической независимости, а работы выполнены в рекордно короткий срок — 32 месяца. В настоящее время почти половину импортируемого газа Турция получает из России (страна зависит от импорта на 99,5 процента), и с 2022 года она стала главным покупателем российского топлива.

Чтобы подчеркнуть значимость события, Эрдоган объявил, что жители Турции в течение года не будут платить за газ, используемый на кухне и при потреблении горячей воды, а в ближайший месяц от всех платежей за газ освобождаются все домохозяйства. Таким образом, газ стал бесплатным для граждан до президентских выборов, которые состоятся 14 мая.

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Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез утверждал, что запасы газа в Черном море превышают 710 миллиардов кубометров, что хватит Турции для внутреннего спроса в течение 35 лет. В настоящее время республика получает российский газ по газопроводу «Голубой поток» и одной из ниток «Турецкого потока».

По итогам прошлого года экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до 100,9 миллиарда кубометров топлива или на 46 процентов по сравнению с 2021 годом. На этом фоне Турция стала ключевым для компании партнером в Европе. Помимо транзита газа, получаемого по второй ветке Турецкого потока, стороны также обсуждают строительство газового хаба, который позволит изменить принцип поставок российского топлива в Европу.

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Платон Щукин
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