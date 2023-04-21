Главный покупатель российского газа запустил добычу на собственном месторождении

Президент Турции Эрдоган запустил поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море

Во время церемонии на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак на севере Турции президент республики Реджеп Тайип Эрдоган запустил поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море, сообщает Anadolu.

На первом этапе поставки составят 10 миллионов кубометров газа в сутки (3,6 миллиарда кубометров в год), на втором — 40 миллионов кубометров. По оценке Эрдогана, проект позволит покрыть 30 процентов потребности страны в газе.

Глава государства подчеркнул, что благодаря запуску поставок сделан огромный шаг к энергетической независимости, а работы выполнены в рекордно короткий срок — 32 месяца. В настоящее время почти половину импортируемого газа Турция получает из России (страна зависит от импорта на 99,5 процента), и с 2022 года она стала главным покупателем российского топлива.

Чтобы подчеркнуть значимость события, Эрдоган объявил, что жители Турции в течение года не будут платить за газ, используемый на кухне и при потреблении горячей воды, а в ближайший месяц от всех платежей за газ освобождаются все домохозяйства. Таким образом, газ стал бесплатным для граждан до президентских выборов, которые состоятся 14 мая.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез утверждал, что запасы газа в Черном море превышают 710 миллиардов кубометров, что хватит Турции для внутреннего спроса в течение 35 лет. В настоящее время республика получает российский газ по газопроводу «Голубой поток» и одной из ниток «Турецкого потока».

По итогам прошлого года экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до 100,9 миллиарда кубометров топлива или на 46 процентов по сравнению с 2021 годом. На этом фоне Турция стала ключевым для компании партнером в Европе. Помимо транзита газа, получаемого по второй ветке Турецкого потока, стороны также обсуждают строительство газового хаба, который позволит изменить принцип поставок российского топлива в Европу.