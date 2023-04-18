«Газпром» признал успешное прохождение отопительного сезона Европой
Сезон отбора газа для европейских подземных хранилищ (ПХГ) завершен, регион успешно прошел его, сохранив заполненность на уровне 55 процентов, признал «Газпром» в официальном Telegram-канале.
При этом компания посчитала, что преодолеть сложности Европе помогла теплая погода зимой, но нет гарантий, что в отопительный сезон 2023-2024 годов «природа сделает такой подарок». На 16 апреля 2023 года объем активного газа в ПХГ Европы достиг 56,6 миллиарда кубометров, что на 1,4 миллиарда меньше, чем в 2020 году на ту же дату.
В «Газпроме» считают, что Европе сложно будет довести уровень закачки до максимальных 97,6 миллиарда кубометров, наблюдавшихся в сезоне 2019-2020 годов, из-за политически мотивированного отказа от российских поставок по трубопроводам. Влияние на европейский рынок газа будет оказывать конкуренция на рынке сжиженного природного газа (СПГ).
По оценке некогда крупнейшего поставщика газа в Европу, восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей.
Ранее Bloomberg указал, что в последнее время на рынке возник избыток СПГ. Газовозы неделями простаивают в море, потому что трейдеры не могут найти покупателей ни в Европе, ни в Азии и вынуждены снижать цены. Растут поставки газа из Великобритании в Европу, а традиционные покупатели СПГ, такие как Южная Корея и Япония, предлагают рынку дополнительные объемы, чтобы не допустить переполнения своих хранилищ.
По оценке Morgan Stanley, Европа благодаря улучшениям в инфраструктуре в последний год и падению цен сможет полностью заполнить хранилища к концу августа. Как отмечают эксперты, проблемы могут возникнуть из-за экстремальной жары и засухи, в этом случае потребление газа летом увеличится.
В конце прошлого года сообщалось, что экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до 100,9 миллиарда кубометров топлива или на 46 процентов по сравнению с 2021 годом. В последний раз на таком уровне поставки находились более 30 лет назад.