«Газпром» признал успешное прохождение отопительного сезона Европой

«Газпром» посчитал, что Европа успешно прошла отопительный сезон за счет теплой погоды

Сезон отбора газа для европейских подземных хранилищ (ПХГ) завершен, регион успешно прошел его, сохранив заполненность на уровне 55 процентов, признал «Газпром» в официальном Telegram-канале.

При этом компания посчитала, что преодолеть сложности Европе помогла теплая погода зимой, но нет гарантий, что в отопительный сезон 2023-2024 годов «природа сделает такой подарок». На 16 апреля 2023 года объем активного газа в ПХГ Европы достиг 56,6 миллиарда кубометров, что на 1,4 миллиарда меньше, чем в 2020 году на ту же дату.

В «Газпроме» считают, что Европе сложно будет довести уровень закачки до максимальных 97,6 миллиарда кубометров, наблюдавшихся в сезоне 2019-2020 годов, из-за политически мотивированного отказа от российских поставок по трубопроводам. Влияние на европейский рынок газа будет оказывать конкуренция на рынке сжиженного природного газа (СПГ).

По оценке некогда крупнейшего поставщика газа в Европу, восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей.

Ранее Bloomberg указал, что в последнее время на рынке возник избыток СПГ. Газовозы неделями простаивают в море, потому что трейдеры не могут найти покупателей ни в Европе, ни в Азии и вынуждены снижать цены. Растут поставки газа из Великобритании в Европу, а традиционные покупатели СПГ, такие как Южная Корея и Япония, предлагают рынку дополнительные объемы, чтобы не допустить переполнения своих хранилищ.

По оценке Morgan Stanley, Европа благодаря улучшениям в инфраструктуре в последний год и падению цен сможет полностью заполнить хранилища к концу августа. Как отмечают эксперты, проблемы могут возникнуть из-за экстремальной жары и засухи, в этом случае потребление газа летом увеличится.

В конце прошлого года сообщалось, что экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до 100,9 миллиарда кубометров топлива или на 46 процентов по сравнению с 2021 годом. В последний раз на таком уровне поставки находились более 30 лет назад.