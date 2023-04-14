Турция продолжит импортировать газ из России

Турция после начала использования нового месторождения продолжит импорт газа из России

Турция после начала использования газа с месторождения «Сакарья» в Черном море планирует продолжать импортировать топливо, в том числе из России. Об этом сообщил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин, передает ТАСС.

«Вы знаете, что 99,5 процента потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе», — отметил он, выразив уверенность, что Турция будет как продавать, так и покупать топливо.

Кроме того, по мнению Бильгина, подача газа с «Сакарьи» предоставит Анкаре возможность договариваться с зарубежными партнерами о скидках на покупаемый газ.

Ранее старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева заявила, что Турция превратилась в хаб российского газа. Она указала, что Москва существенно нарастила поставки энергоресурсов в Анкару вопреки давлению западных стран.