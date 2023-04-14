Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:49, 14 апреля 2023Экономика

Турция продолжит импортировать газ из России

Турция после начала использования нового месторождения продолжит импорт газа из России

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Турция после начала использования газа с месторождения «Сакарья» в Черном море планирует продолжать импортировать топливо, в том числе из России. Об этом сообщил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин, передает ТАСС.

«Вы знаете, что 99,5 процента потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе», — отметил он, выразив уверенность, что Турция будет как продавать, так и покупать топливо.

Кроме того, по мнению Бильгина, подача газа с «Сакарьи» предоставит Анкаре возможность договариваться с зарубежными партнерами о скидках на покупаемый газ.

Ранее старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева заявила, что Турция превратилась в хаб российского газа. Она указала, что Москва существенно нарастила поставки энергоресурсов в Анкару вопреки давлению западных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Хакеры установили личность издевавшегося над пленными украинского хирурга
Словакия запретила переработку и продажу украинского зерна
Мадуро послал к черту представителя США
Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами и белорусами
Убийцы семьи из трех человек получили сроки в Подмосковье
КНДР впервые запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету
Глава Пентагона пообещал предотвратить новую утечку данных
Спасшийся из пасти бегемота мужчина рассказал о своем опыте
Украинский военный рассказал о не умеющем стрелять подкреплении
Турция продолжит импортировать газ из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.