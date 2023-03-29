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07:30, 29 марта 2023Экономика

Турцию назвали хабом российского газа

Экономист ВШЭ Имамкулиева: Турция превратилась в хаб газа России вопреки давлению Запада

Фото: Unsplash

Cтарший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева заявила, что Москва существенно нарастила поставки энергоресурсов в Анкару, несмотря на давление Запада. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Имамкулиева отметила, что бурный всплеск в торгово-экономических отношениях между Россией и Турцией произошел в 2022 году, когда Запад начал оказывать давление и вводить антироссийские санкции. С тех пор Москва увеличила поставки Анкаре металлов и дешевых энергоносителей.

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«Турция, по-моему, уже превратилась в хаб российского газа. Формальное же его строительство, о котором, как известно, заявили руководители двух стран, еще не начато», — подчеркнула экономист.

В свою очередь Анкара резко увеличила поставки в Москву продукции химической промышленности, овощей, фруктов, текстиля и электроники.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в республике. По словам Эрдогана, Европа сможет получать российское топливо через Турцию.

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Марина Совина
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