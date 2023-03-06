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19:09, 6 марта 2023Экономика

России предложили найти деньги на строительство газового хаба в Турции

Турция сообщила об отсутствии денег на строительство газового хаба из-за землетрясений
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Власти Турции предложили России самой найти средства на строительство газового хаба. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам члена Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхана, у страны сменились приоритеты: принципиально хаб для нее выгоден, но средств на его строительство нет. Сама же Анкара занимается более важной для нее задачей и борется с последствиями землетрясений.

«Если у РФ есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — сообщил Эрхан.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия может прокачивать через регион Черного моря. Для этого он предложил построить хаб для поставок в Европу через «Турецкий поток».

Эксперты заявили, что это позволит «обезличить» российский газ. Кроме того, поставщиками газа через турецкий хаб смогут стать Азербайджан, Иран, а также экспортеры сжиженного природного газа (СПГ), в число которых входят Алжир, Катар, США и другие государства.

Встреча стран-потребителей и поставщиков газа по поводу газового хаба должна была состояться 22 марта. Однако из-за прошедших в феврале землетрясений в Турции ее перенесли на неопределенный срок.

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Вячеслав Агапов
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