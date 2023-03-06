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13:37, 6 марта 2023Экономика

Встречу по газовому хабу в Турции перенесли на неопределенный срок

РИА Новости: встреча по инициированному Россией газовому хабу в Турции снова отложена

Фото: Umit Bektas / Reuters

Встреча стран-потребителей и поставщиков газа по поводу строительства газового хаба в Турции, намеченная на 22 марта, снова не состоится, она перенесена на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на источник минэнерго Турции сообщает РИА Новости.

В январе министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал, что конференция состоится 14-15 февраля. На ней предполагалось обсудить сам вопрос создания хаба, предложенного президентом России Владимиром Путиным и поддержанного Анкарой.

В конце февраля была названа новая дата, но других подробностей не сообщалось. «Нет, 22 марта никакого форума не будет, новая дата не определена», — указал собеседник агентства.

При этом член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан указал, что для создания хаба потребуются российские инвестиции, хотя сам объект предназначен не только для компаний из России. Более того, Москва не сможет воспользоваться им в полной мере, так как существующая инфраструктура ограничивает возможность поставок. Для увеличения необходимо строительство новых газопроводов в Турцию.

России понадобился новый маршрут поставок газа в Европу после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», а также остановки поставок через газопровод «Ямал — Европа». К настоящему времени ни одна европейская страна не выразила заинтересованность в проекте.

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Платон Щукин
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