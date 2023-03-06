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03:52, 6 марта 2023Экономика

В Турции рассказали о необходимости инвестиций из России

Чагры Эрхан: Турции нужны инвестиции из России для строительства газового хаба
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Rosatom / Globallookpress.com

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан рассказал о необходимости инвестиций из России для строительства газового хаба в стране. Его слова передает РИА Новости.

По словам Эрхана, переговоры по хабу приостановились после изменения ситуации в стране из-за землетрясений. «Все приоритеты сменились», — пояснил он. Политик отметил, что принципиально Турции выгоден хаб, однако денег на его строительство у страны на данный момент нет. «Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — заявил Эрхан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в республике в октябре прошлого года. По словам Эрдогана, Европа сможет получать российское топливо через Турцию.

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Марина Совина
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