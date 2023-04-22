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03:40, 22 апреля 2023Мир

Советник президента Бразилии встретится с Зеленским в Киеве

Президент Бразилии Лула да Силва направит советника для встречи с Зеленским в Киеве
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва направит своего советника, бывшего министра иностранных дел Селсу Аморима, на Украину, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу президентского секретариата Марсиу Маседу.

Он уточнил, что политик встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Селсу Аморим отправится в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским», — уточнил он.

Ранее президент Бразилии обвинил США в подогревании конфликта на Украине и призвал Вашингтон перейти к поиску мирного урегулирования. Политик отметил, что, если Евросоюз также начнет говорить о мирном решении, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поймут, что «все хотят мира». Также Лула да Силва заявил, что статус Крыма «возможно, не подлежит обсуждению», а Зеленский «не может хотеть всего, что ему угодно».

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Марина Совина
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