Китай заподозрили в подготовке к американским санкциям

The Epoch Times: Китай увеличивает золотые резервы, чтобы подготовиться к санкциям США

В течение последних пяти месяцев центральный банк Китая увеличивал свои золотые резервы, одновременно сокращая свои запасы американских облигаций. Об этом сообщает газета The Epoch Times.

Отмечается, что с сентября 2019 по октябрь 2022 года золотые резервы КНР оставались неизменными. Однако с ноября 2022 года по март этого года Китай закупил 3,86 миллиона унций (около 120 тонн) золота. Как подчеркивает ET, в настоящее время золотой запас страны стал шестым по величине в мире. Одновременно с этим Китай распродает облигации американского госдолга. По состоянию на конец января 2023 года Пекин владел американскими облигациями на сумму 859,4 миллиардов долларов.

По мнению экспертов, подобные действия приняты в преддверии будущих санкций, которые могут быть введены против страны, как это произошло с Россией. В частности, власти опасаются возможного исключения из глобальной платежной системы в долларах США.

Ранее сообщалось, что Россия резко увеличила поставки золота в Китай. Так, экспорт золота в 2022 году вырос на 67 процентов.