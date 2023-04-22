Сирия потребовала от США компенсации за незаконный вывоз нефти

МИД Сирии: Дамаск требует от США компенсации за незаконный вывоз сирийской нефти

Сирия требует от Соединенных Штатов компенсации за причиненный экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел (МИД) арабской республики, передает ТАСС.

В сообщении ведомства подчеркивается, что Дамаск осуждает действия оккупационных сил США. Также отмечается, что «разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу, противоречит международному гуманитарному праву, ведет к обнищанию и страданию граждан».

МИД Сирии также призвал СЩА прекратить поддержку террористических и сепаратистских формирований, а также вывести войска с сирийской территории.

В августе 2022 года агентство SANA сообщило, что военные США вывезли из Сирии 137 цистерн с нефтью. Транспортировка топлива, добытого на сирийских месторождениях в регионе Аль-Джазира, проводилась при поддержке курдских формирований.